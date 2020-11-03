订单、聘雇双双增加 美制造业10月成长优于预期

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（法新社华盛顿2日电） 根据今天公布的一项产业调查结果，由于订单成长、聘雇人数再度增加，美国制造业今年10月成长超乎预期。

美国供应管理协会（ISM）的制造指数达59.3%，为两年多来最高点。

这个指数也是自今年3月为防堵2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情实施封锁措施、重创经济后，连续第6个月成长。

新订单成长了7.7个百分点，来到67.9%；聘雇人数超过50%的门槛，达53.2%，是自2019年7月以来首度扩张。

美国供应管理协会表示，库存也超过关键指标，攀升4.8个百分点，达51.9%。

与此同时，客户存货些微减少，来到36.7%，是超过10年来的最低点；主持这项调查的费奥瑞（Timothy R. Fiore）说，一般认为「这有利于未来的生产」。

费奥瑞表示，制造业连续第3个月表现良好，需求、消费及输入都表现出指向正常扩张周期的成长。

但牛津经济公司（Oxford Economics）学者克拉钦（Oren Klachkin）提醒，制造业的成长可能因美国疫情复炽、华府又无力通过新的纾困法案来支持经济复苏而受损。（译者：曾依璇/核稿：严思祺）

© 2020 AFP