辱先知者北非盖达组织喊杀 法国总统也难逃要胁

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（法新社突尼斯2日电） 法国总统马克宏对伊斯兰的言论让他的安全受到威胁，因为「伊斯兰北非盖达组织」（Al-Qaeda in the Islamic Maghreb）今天敦促其追随者杀掉任何侮辱先知穆罕默德的人。

马克宏（Emmanuel Macron）上个月根据言论自由，捍卫以伊斯兰先知穆罕默德（Prophet Muhammad）为题材的讽刺漫画，掀起反伊斯兰极端主义风潮，这在整个穆斯林世界引发强烈反弹。

这个法文名称缩写为AQMI的圣战者团体「伊斯兰北非盖达组织」在声明中说：「杀掉任何侮辱先知的人，是所有穆斯林的权利。」

马克宏发表那次谈话前，一名法国中学的历史教师帕第（Samuel Paty）在有关言论自由的课程中，向他的学生展示了关于先知穆罕默德的漫画，这让他因此惹来杀身之祸，在巴黎附近遭具圣战士身分的犯嫌斩首。

紧接着，法国嘲讽刊物「查理周刊」（Charlie Hebdo）在9月重新刊登曾掀起争议的漫画，该漫画在2015年造成发生在「查理周刊」总部的恐怖攻击事件，当时有两名圣战士持枪在「查理周刊」总部办公室扫射，造成12人丧命。

马克宏誓言捍卫言论自由，但怒火在全球的穆斯林间延烧，许多人因此誓言抵制法国产品。

伊斯兰北非盖达组织在声明中说：「抵制是一种责任，但那并不足够。」

它扬言对马克宏报复，并形容马克宏这位法国总统「年轻且缺乏经验，又没有脑袋」，并说他「坚持要冒犯先知」。

© 2020 AFP