迷信？策略？川普最后造势重返2016选前夜旧地

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（法新社密西根州大急流城2日电） 正常状况下，密西根州并非共和党人得以染指之地，但川普4年前却让大家眼镜掉满地，石破天惊地，在美国总统大选攻陷了这一州。

是迷信吗？今晚他重返旧地，来到4年前选前之夜造势的大急流城（Grand Rapids），在这里举行连任之役的最后冲刺；或许，这也将是他政治生涯的最后大会。

63岁妇人索沃（Melanie Thorwall）大清早就和儿子前来会场外等待，深怕错过川普2020选战的伟大最终章。4年前他们无法进入会场，但至今回想那天的气氛、那种见证盛况的感觉，语中仍带着浓浓怀念。

川普是1988年以来头一位攻陷密州的共和党总统候选人，因为这里向来是民主党「蓝墙」中最难敲下的一块砖之一。

川普当时表示：「你们有想过，会在接近凌晨一点聆听一场重要的演讲吗？我们疯了吗？这很疯狂吗？这的确很疯狂。」

当时的支持者今天重新归队，而他们心心念念的，就是要和4年前一样，让世界再次跌破眼镜。

在冷冽阳光下排着队的男女老幼，各自掏出足证自己是铁杆川粉的各式物品，帽子、T恤、旗子都是不可或缺，甚至还有人穿了件连帽上衣，上头写着：「女同志支持川普」。

这件上衣的主人是27岁女子沃尔（Abigail Wall），带着太太和母亲前来赞声的她开玩笑地提及川普：「只有他能让我转性爱男人。」

沃尔的母亲科琳（Kolleen）则说：「不管他是赢是输，都是历史。」「你如果有来参加造势就会觉得，他是不可能输的。」

2016年大选竞选期间，民主党候选人希拉蕊因为太过自信能拿下密州，鲜少踏足此地，直到选前最后一天，她才紧急加办大急流城造势会；对手川普见状，也安排了活动拚场。

和美国南方多半支持共和党不同，4年前，密州完全没有一个郡有9成票数投给川普；而那一年，在漠不关心的民主党人和狂热过头的共和党人之中，川普以1万704票差距击败对手，这差距微乎其微，仅占密州总票数的0.3%。

密州是工会蓬勃、技术劳工为主的一州，汽车商福特（Ford）、通用（General Motors）、克莱斯勒（Chrysler）合力巩固了底特律的全球盛名，第2大城大急流市则以家具制造以及气囊等汽车供应链着称。

去年密州制造业流失5000个工作，另有6万人因疫情冲击丢掉饭碗，但地方经济并非一蹶不振，而是正在转型到自动化的过程。大急流城附近城市肯特伍德（Kentwood）市长凯普里（Stephen Kepley）告诉法新社，老板现在找不到足够的人手。

新工作的提供者之一是亚马逊（Amazon），这家零售巨头今年在大急流城开设大型配送中心，而其老板，正是川普骂得非常凶的贝佐斯（Jeff Bezos）。

贝金斯（Rick Bekins）把自家土地卖给亚马逊开设这座配送中心，他住了19年的房子将夷为平地，作为亚马逊停车场用地。

62岁的贝金斯提及2016年他「勉强」投下的一票：「我投票（给川普）不是要让他当我的牧师、当我的心灵导师，我投给他，是要他当我国的领导者。」

「过了4年，我还是会投给他，因为我没有更好的选择。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP