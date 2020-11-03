银发力量发威 盘点全球高龄国家领袖

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（法新社巴黎3日电） 角逐白宫大位的两位美国总统候选人都已届高龄，川普和拜登（Joe Biden）分别是74岁和77岁，以下是法新社整理的世界各国年长领导人名单。

全球年纪最长的民选国家元首是87岁的喀麦隆总统毕亚（Paul Biya），毕亚掌权将近40年，但跟95岁的马来西亚首相马哈地（Mahathir Mohamad）相比仍略逊一筹。马哈地已于今年2月下台。

现年94岁的英国女王伊丽莎白二世（Queen Elizabeth II）在位68年，成为全球在世的君王中在位时间最长的人，是英国、加拿大和澳洲等16国的元首。

古巴总统劳尔．卡斯楚（Raul Castro）现年89岁，是已故古巴革命领导人斐代尔．卡斯楚（Fidel Castro）的弟弟。

83岁的寮国国家主席本扬．沃拉吉（Bounnhang Vorachith）2016年才上任，资历相对较浅。82岁的顾德（Alpha Conde）是几内亚史上第一位民选总统，上个月在备受争议的选举中赢得第3任期。

84岁的沙乌地阿拉伯沙尔曼国王（King Salman）就没有这样的顾虑，但已经将大部分责任交给他的儿子、王储穆罕默德．沙尔曼（Prince Mohammed bin Salman）。

伊朗最高领袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）81岁，黎巴嫩总统奥恩（Michel Aoun）85岁，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）将近85岁。

© 2020 AFP