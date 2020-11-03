72联合国成员声援国际刑事法院 反对美国制裁

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（法新社纽约联合国总部2日电） 由于美国政府对国际刑事法院的2名官员施以制裁，72个联合国（UN）成员国今天大力支持这个司法机关，反对美国利用制裁妨碍国际刑事法院的工作。

位于荷兰海牙的国际刑事法院（International Criminal Court，ICC）成立于2002年，专门审理有关种族灭绝、战争罪及违反人道罪的案件，但美国从一开始就拒绝承认国际刑事法院的权限。

国际刑事法院今年稍早对美国军方人员在阿富汗的行为展开战争罪调查。今年9月2日，美国总统川普政府决定制裁国际刑事法院检察长班索达（Fatou Bensouda）和另一名高阶官员。过去美国从未采取类似行动。

72国发表联合声明指出：「我们再次表达对于国际刑事法院作为一个独立、公正司法机关的坚定支持。」联署国家包括澳洲、加拿大、英国、法国等美国传统盟邦。

签署这份联合声明的国家，都曾签署成立国际刑事法院依据的「罗马规约」（Rome Statute）。他们如今矢言，会「维护（国际刑事法院的）完整性及独立性，不让法院本身、其官员及合作伙伴受到任何措施或威胁的影响」。

声明还表示，制裁「是用来对付最重大犯罪行为者的工具，不是用来对付寻求正义的人。不应容许任何企图破坏国际刑事法院独立性的行为」。

国际人权组织「人权观察」（Human Rights Watch）国际司法计画主任狄克尔（Richard Dicker）说，这份联合声明「象徵对华府史无前例利用制裁、试图破坏国际刑事法院工作的行为，提出严正反驳」。

他还说，这份声明「是对美国政府大声明确说出：这是我们的法院，别插手」。

美国驻联合国大使米尔斯（Richard Mills）则表示，美国「重申长期一贯秉持的原则，反对国际刑事法院试图将管辖权扩及非罗马规约签署国的国民，包括美国及以色列国民，除非案件经由联合国安全理事会（UNSC）移交，或获得当事国同意」。

米尔斯还说，美国政府「寻求保护美国人员不受国际刑事法院不公正和不合法的迫害。这类行为威胁到美国主权」。（译者：曾依璇/核稿：张正芊）

© 2020 AFP