全球肺疫逾4750万确诊 超过121万人病殁

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（法新社巴黎4日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间4日11时（台湾4日晚间7时），全球至少121万5957人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4752万750例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3141万4400人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球3日通报新增8649人病殁、54万4664起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1045死）、法国（854死）与印度（514死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万2634人病故、938万5143例确诊，至少370万5130人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万496人丧生、556万6049例确诊）、印度（12万3611人丧生、831万3876例确诊）、墨西哥（9万2593人丧生、93万8405例确诊）及英国（4万7250人丧生、107万3882例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，秘鲁是死亡率最高国家，每10万人就有105人染疫丧命；其次依序为比利时（105人）、西班牙（78人）、巴西（76人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计40万4841死、1136万9311例确诊；欧洲累计28万8510死、1129万3393例确诊；美国和加拿大共计24万2890死、962万7327例确诊。

亚洲共计17万3062死、1074万8657例确诊；中东地区共计6万2008死、263万5892例确诊；非洲共计4万3705死、181万6308例确诊；大洋洲共计941死、2万9869例确诊。（译者：曹宇帆）

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