初步计票数字不理想 拜登支持者欢欣变凝重

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（法新社华盛顿3日电） 数百名支持民主党籍总统候选人拜登的群众今天在白宫附近集会，随夜幕低垂，欢乐气氛也转为紧张，人人都盯着显现初步计票结果的大萤幕，对他们来说，这些数字令人失望。

共和党籍现任总统川普拿下关键战区佛罗里达州的可能性愈来愈高，在民主党票仓华府的拜登（Joe Biden）支持者们故作镇定，表示他们准备把眼光放远一点。

51岁的退休政府官员吉尔贞提（Tammi Girgenti）说：「我们本是来支持拜登和贺锦丽（Kamala Harris），准备庆功。我对佛罗里达州有点失望，那是我老家。」

但她说：「我觉得还好，有点紧张，有点焦虑，但我想拜登会在深夜脱颖而出，要不然明天或后天。」

川普在几个关键州也占上风，包括宾夕法尼亚州。

22岁学生杰克（Jake）表示，他和一起出来的朋友感觉不太妙，「但我知道提早投的邮寄选票会晚一点（计票）」，因此他对川普初步领先的局势早有心理准备，相信拜登能后来居上。

参与集会者几乎全都是反川普人士，但他们和警方之间并无对峙迹象。这一带少有川普支持者，偶尔出现一个表达支持川普看法的人，拜登支持者很快就一拥而上，准备好好跟对方理论。

© 2020 AFP