前白宫医生赢得德州联邦众议员席次

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（法新社华盛顿4日电） 美国媒体报导，曾在白宫担任总统川普医生的杰克森（Ronny Jackson），已经赢得德州的联邦众议员席次。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，在德州联邦众议院第13选区，杰克森击败民主党候选人特鲁吉洛（Gus Trujillo）。这是由共和党同志空出的安全席次。

杰克森去年以海军少将退役，他在前总统小布希（George W. Bush）任内首度被派任为白宫医疗团队（White Medical Unit）成员，并于2013年前总统欧巴马任内开始担任总统的医生。

杰克森在川普任内声名大噪，因为他在2018年盛赞川普的健康以及「伟大基因」。他并宣称：「我告诉过总统，如果他在未来20年力行更健康的饮食，他可能活到200岁」。

不久后，川普提名他领导退伍军人事务部（Department of Veterans Affairs），但杰克森随后因被指控不当提供药物与工作中饮酒，而决定退出提名。

杰克森竞选国会议员期间，将自己定位为川普的铁粉，并且支持欧巴马利用政府侦监川普的说法。

在新型冠状病毒防疫议题上，杰克森也与公共卫生官员意见不合。他说，戴口罩应是「个人的选择」，他并且质疑民主党总统候选人拜登（Joe Biden）的认知能力不足以竞选总统。

© 2020 AFP