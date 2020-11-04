对手洒银弹没用 美国最年轻女国会议员轻松连任

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（法新社纽约3日电） 美国纽约州进步派联邦众议员欧加修－寇蒂兹（Alexandria Ocasio-Cortez）今天一如预期击败共和党挑战者，轻松赢得国会第2任期。

60岁的共和党候选人康明兹（John Cummings）募得1000万美元，希望靠着这笔来自全国保守派金主的募款，击败人气爆棚的左派明星欧加修－寇蒂兹；但和魅力十足、年仅31岁的欧加修－寇蒂兹相比，警察和高中教师出身的康明兹显然不是对手。

加上民主社会主义者欧加修－寇蒂兹募得的1700多万美元，两人这场选战成了全国第2烧钱的众院席次之争。

「纽约时报」报导，根据已通报的65%结果，欧加修－寇蒂兹以38个百分点领先康明兹。2018年时，她以近8成得票率赢得这席。

欧加修－寇蒂兹是国会「四人帮」（the Squad）成员，因勇于挑战华府现状备受好评，而「四人帮」的其他3位成员显然也复制了欧加修－寇蒂兹的好表现。

美国媒体预测，包括明尼苏达州的欧玛（Ilhan Omar）、麻州的普瑞斯利（Ayanna Pressley）、密西根州的特莱布（Rashida Tlaib）在内，「四人帮」另3位成员都以大幅差距击败对手。

欧玛庆祝胜选的推文写道，「我们姊妹情谊韧性十足」，还不忘附上「四人帮」合照。

「四人帮」之中，以欧加修－寇蒂兹特别遭共和党怒火锁定，曾任民主党佛蒙特州联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）干部的她因善于操作社群媒体、勇于撼动国会山庄现状，一跃成为政坛新星，各界盛传她未来可能挑战纽约州民主党联邦参议员舒默（Chuck Schumer）和陆天娜（Kirsten Gillibrand），或在2022年时成为纽约州民主党籍州长古莫（Andrew Cuomo）的主要对手。

很多支持者甚至鼓励她参选总统，但逐鹿白宫须年满35岁，而欧加修－寇蒂兹2024年才会符合年龄资格。

美国2018年举行期中选举时，时年29的欧加修－寇蒂兹击败共和党籍对手巴帕斯，当选纽约州第14选区联邦众议员，成为史上最年轻的女性国会议员。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP