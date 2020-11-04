抗议民众持枪烧国旗 美国大选夜波特兰不平静

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（法新社波特兰4日电） 美国总统大选开票陷入胶着，俄勒冈州首府波特兰深夜不平静，手持突击步枪的示威民众高喊抗议口号绕行市区并焚烧国旗，气氛高度紧张但并未爆发暴力事件。

波特兰（Portland）一直严阵以待可能爆发的武装冲突，因为激化分裂情势的大规模集会已持续数月，包括左翼的活跃分子、右翼的民兵团体与总统川普政府调度的联邦人员都卷入其中。

川普今天凌晨不顾左右选情的关键州仍在计票即宣布胜选时，活跃分子聚集波特兰联邦法院外，这正是今夏令人担忧的反种族主义抗争的重要地点。

一名年约20岁抗议民众受访表示：「两个候选人我们都不喜欢，我以投给拜登（Joe Biden）为耻，但若川普再赢得四年任期，人民将会抓狂。」

许多聚集法院的民众高喊反川普与波特兰市长惠勒（Ted Wheeler）的口号，其他人则跳舞助兴并随着嘻哈音乐扭动身躯。惠勒在这次选举连任市长，却是反警察抗争者的眼中钉。

美国联邦调查局（FBI）曾警告，波特兰可能爆发与选举有关的武装冲突。不过选情之夜并没有发现像是「骄傲男孩」（Proud Boys）等右翼团体的活动迹象。

警方今天凌晨并未与抗争者爆发冲突，部分抗争者稍早曾参与�v行波特兰城东的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）大游行。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP