研究：全球气温升高 孕妇早产与死产风险恐增加

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（法新社巴黎3日电） 研究人员今天表示，暴露于高温和热浪的孕妇，有较高的早产或死产风险。

「英国医学期刊」（BMJ）的研究报告指出，这项结果与贫穷有密切关联，尤其是热带地区。随着全球暖化问题加剧，特别是热浪频繁且强烈的期间，这个问题会更加严重。

研究结论指出，即使是气温微升，「也可能对公众健康造成重大影响，因为曝露在高温的现象相当普遍、且持续增加」。

世界卫生组织统计，每年有1500万名婴儿早产，这是导致5岁以下幼儿死亡的主因，而死亡率主要集中在发展中国家，特别是非洲国家。

为量化气温升高对怀孕结果的影响，南非约翰尼斯堡金山大学生殖健康暨爱滋病毒研究所（Wits Reproductive Health and HIV Institute）研究人员契尔斯奇（Matthew Chersich）领导的国际团队，检视70篇经同侪审视的相关研究，内容涵盖27个富裕、贫穷与中间所得国家。

研究发现，在47篇关于早产的研究中有40篇表示，温度升高后早产的现象更为常见。

根据这项新发现，平均而言，气温每上升摄氏1度，早产风险就会增加5%；而在热浪侵袭期间，早产风险更是增加16%。

过去一个世纪，全球暖化使地球平均温度上升摄氏1度，而大面积陆地的平均温度上升幅度更大。

根据联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC），在热带地区，特别炎热的日子预期会增加的天数最多。

© 2020 AFP