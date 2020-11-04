称受中国威胁出卖维族同伴 男子在土耳其遭枪击

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（法新社伊斯坦堡3日电） 土耳其多安通讯社（DHA）今天报导，一名声称被迫向中国当局出卖维吾尔族同伴的维族男子在伊斯坦堡遭枪击，重伤入院治疗。

法新社报导，维族男子艾麦提疆（Yusufujrang Aimaitijiang）是昨天晚上外出买菸时遭人连开两枪。

根据DHA报导，艾麦提疆分别是肩膀与手臂受伤，枪手仍在逃。

土耳其维族人士表示，艾麦提疆同时拥有艾梅特（Yusupjan Emet）与阿玛特（Yusuf Amat）两个名字。

艾麦提疆2019年2月以艾梅特为名告诉半岛电视台（Al Jazeera），他被中国强迫出卖维族同伴。

他说：「我的角色是向官员提供情报。我通报维族人做的每一件事，他们吃什么，喝什么，他们在家里私底下做什么，不论亲戚或朋友，我提供所有的情报。」

艾麦提疆表示，他于2012年在中国以他母亲为人质，扣留与虐待等威逼下，开始从事间谍活动。

半岛电视台报导，艾麦提疆表示他在2012年至2018年间被派往阿富汗，巴基斯坦与土耳其等国家进行间谍活动。

中国西北部新疆地区利用再教育营与监狱镇压维族穆斯林，许多人因此逃往不论是语言或是文化上与维族有关联的土耳其，目前土耳其约有5万维族难民。

针对再教育营，北京当局表示，这是以对抗极端主义为目的的职业训练中心。（实习编译：李凯欣/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP