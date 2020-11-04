维也纳致命枪击案 伊斯兰国宣称犯案

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（法新社贝鲁特3日电） 激进组织伊斯兰国（Islamic State, IS）今天透过加密通讯软体Telegram发布声明，宣称昨天造成奥地利混乱的致命枪击事件是「伊斯兰国战士」所为。

法新社报导，这份声明证实「1名哈里发战士」就是昨夜在奥地利首都维也纳犯下4人死亡枪击案的凶嫌。哈里发意指由伊斯兰领袖领导的伊斯兰国度。

此外，IS在宣传机构「阿玛克通讯社」（Amaq）也发布另一项声明，还附有这名武装攻击者的照片，内容提到「昨天（周一）由伊斯兰国战士在维也纳市发动的枪击事件」。

Amaq也发布一段简短影片，影片中，这名行凶者自拍，向伊斯兰国领导者宣誓效忠。

奥地利警方今早指出，枪击案是由1名曾在监狱中服刑的已知伊斯兰教极端分子所犯。

20岁的行凶者费伊祖莱（Kujtim Fejzulai）昨天在维也纳的繁忙地区，以自动武器发动攻击后被击毙。

奥地利安全部队突袭费伊祖莱住家等18处不同地点，一共逮捕14人，以调查可能的共犯，或判定是否为孤狼犯案。

近几周，法国也发生几起与伊斯兰教有关的暴力事件，包括一名男子在地中海城市尼斯（Nice）攻击天主教堂内的民众。

伊斯兰国不断在叙利亚和伊拉克发动致命攻击，也在阿富汗和西非地区行凶。

这个组织宣称，昨天发生在阿富汗喀布尔大学（Kabul University）造成22死的攻击案，也是他们所为。（译者：徐睿承/核稿：曾依璇）

© 2020 AFP