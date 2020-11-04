美国女子挺极右派匿名者Q 首次选公职当上众议员

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（法新社华盛顿3日电） 曾拥护极右派阴谋论团体「匿名者Q」（QAnon）的美国共和党员葛林今天当选乔治亚州联邦众议员，意味着这个颇具争议且处处破绽的组织将可于美国国会中发声。

「匿名者Q」声称共和党籍总统川普正从事秘密战争，对抗全球崇拜撒旦的自由派恋童癖邪教团体。

葛林（Marjorie Taylor Greene）拥护「匿名者Q」的态度，令人瞠目结舌。她从未竞选过公职，却在今天的众议院选举中领先，将拿下乔治亚州第14国会选区的众议院席位。约两个月前，川普还称赞她是「未来的共和党之星」。

46岁的葛林在这个一向属于共和党票仓的选区大幅领先民主党籍对手，她在推特表示：「今晚大胜！」还说：「谢谢乔治亚州西北部的选民选择我来为他们在华府奋斗！」

她今年8月在初选中胜过一名主流派的共和党人，取得参选资格，凸显美国政治在大选前趋于极端。

葛林的竞选标语是「拯救美国、阻止社会主义」，她上传自己手持半自动步枪、警告「ANTIFA（反法西斯主义）恐怖分子」的影片，还矢言要做川普「在国会最有力的盟友」。

葛林多次批评民主党总统候选人拜登（Joe Biden）和民主党人，据报她曾对联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）口出污言秽语，并宣称民主党若胜选，美国民主将倾颓、走向社会主义。

葛林说过，在美国，白人男性才是最受压迫的群体。她还宣称，幸存于大屠杀的犹太人、民主党籍亿万富翁索罗斯（George Soros）其实通敌，「把自己的同胞交给纳粹」。

据传匿名的创始人Q是一名秘密「吹哨人」隐藏在川普政府内部，目的是揭发恋童癖和权力掮客组成的「深层政府」（deep state）。2017年，葛林说Q是「爱国者」。

「匿名者Q」3年前从边缘性的论坛渐渐登上主流社群平台，全拜贴文在脸书（Facebook）、Instagram被广泛分享之赐。

川普今年10月拒绝直接谴责「匿名者Q」，还在电视转播的市民大会上声称对这个组织「一无所知」，几分钟后又改口说「他们非常反对恋童癖」，使得「匿名者Q」的争议又添一桩。

© 2020 AFP