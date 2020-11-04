美国德拉瓦州佛蒙特州创新猷 跨性别者当选州议员

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（法新社华盛顿3日电） 美国德拉瓦州、佛蒙特州的两名民主党人今天写下历史，因为她们分别在州议会选举中胜出，在各自所属的州成为第一位公开跨性别身分的州议员。

30岁的麦布莱德（Sarah McBride）在德拉瓦州（Delaware）参议会第一选区拿下86%选票，成为德拉瓦州第一位跨性别的州参议员。麦布莱德也因此成为美国第一位公开跨性别身分的州参议会议员。

她今天推文说：「我们做到了，我们赢了选举，谢谢、谢谢、谢谢。」

「我希望今晚（的选举结果）可以展示给一个LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别、酷儿）孩子看，我们的民主也容得下他们。」

在更北边的佛蒙特州（Vermont），26岁的史莫尔（Taylor Small）成为这一州首位跨性别的州众议会议员，她在两个选区分别获得43%和41%支持。

若不计入尚未就职的麦布莱德和史莫尔，根据支持LGBTQ权利的胜利基金会（Victory Fund）资料，全美目前有4名公开自己跨性别身分的州议员。

2017年，民主党籍的罗姆（Danica Roem）当选维吉尼亚州（Virginia）州众议会议员，成为美国首位公开跨性别身分的立法者。

另外，2018年，佛蒙特州的民主党人郝尔奎斯特（Christine Hallquist）成为美国第一位获主流政党提名竞选州长的跨性别者。

© 2020 AFP