防杜选举假消息 脸书推特示警川普贴文

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（法新社华盛顿4日电） 美国大选计票作业正如火如荼进行中，为防杜有关选举的假消息，社群网站如脸书与推特都保持高度警戒，脸书与推特并示警现任总统川普的贴文有误导之虞。

为避免重蹈4年前大选衍生争议的覆辙，脸书（Facebook）、推特（Twitter）及谷歌（Google）所有的YouTube，皆执行防止左右选情假消息散播的政策。

像是推特即以可能具有误导资讯的警语，覆盖了川普的推文。这则推文要求选民点阅一则贴文，内容声称有人意图「窃取」选举与剥夺川普的胜选。

川普在脸书发布同样贴文。脸书则标注仍在计票中的免责声明，并附上具有可信选举资讯的网页连结。

脸书表示：「遵照我们在投票日前达成共识的政策，我们对川普总统晚间发布的两则贴文予以标注。」

脸书稍早指出，已设立监控平台的指挥中心，准备于投开票期间因应假消息。

一份张贴在推特的脸书声明指出：「我们的选举营运中心（Election Operations Center）将继续即时监控一连串的问题。」

全球连署平台Avaaz表示，Avaaz的「战情室」也将持续关注脸书的动态，并通报「作最后一搏」的西班牙文假消息，包括有关揣测选后爆发政变或内战的贴文。（译者：曹宇帆/核稿：林治平）

© 2020 AFP