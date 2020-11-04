除脑部血块 马拉度纳手术成功

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（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 马拉度纳的医生表示，这名阿根廷足球传奇巨星为取出脑部血块，在布宜诺斯艾利斯的私人诊所接受的手术成功。

马拉度纳（Diego Maradona）的医生卢克（Leopoldo Luque），在阿根廷首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）郊区专科诊所 Olivos Clinic说：「我们成功移除了血块。」

「一切在控制之中，有少量出血，他将持续接受观察。」

曾率阿根廷拿下世界杯足球赛冠军的马拉度纳在感到不适后，11月2日被送到拉普拉塔（La Plata）的医院接受一系列检查。拉普拉塔位于布宜诺斯艾利斯南方，马拉度纳在当地体育俱乐部「拉普拉塔体操及剑击会」（Club de Gimnasia y Esgrima La Plata）的足球队担任教练。

经过扫瞄，马拉度纳的脑部发现有血块，他在11月3日被转送到布宜诺斯艾利斯北部郊区专科诊所。

10月30日满60岁的马拉度纳，先前就因病所苦。他曾两度心脏病发，幸存下来，也曾染上肝炎，并做过胃绕道手术。

11月3日稍早，卢克坚称这是「例行手术」，马拉度纳「头脑清楚」且「冷静」。

© 2020 AFP