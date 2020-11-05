中国渔船出没频繁 南美4国声明力抗非法捕捞

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（法新社智利圣地牙哥4日电） 国际保育组织指中国渔船频频在南美国家的太平洋专属经济区周围出没。智利、哥伦比亚、厄瓜多与秘鲁等4国今天表明，将携手合作，打击外海的违法捕捞作业。

这4个南美国家扬言采取必要手段，以「防范、制止与共同对抗」在太平洋海域专属经济区（EEZ）附近的非法捕鱼，并将加强「合作与即时资讯交流」。

这项联合声明虽未直指中国，但绿色和平组织（Greenpeace）与海洋保育组织（Oceana）等环保团体均多次警告，有大批中国渔船出现在周围海域，且愈来愈频繁。

今年稍早，约300艘中国籍拖网渔船在加拉巴戈斯群岛（Galapagos）周围海域出没，厄瓜多于7月向中国表达不满，并指控当中近半数渔船关闭了定位系统，以藏匿行踪。

北京8月初禁止渔船于今年9至11月前往加拉巴戈斯群岛周围海域捕捞。但海洋保育组织表示，中国远洋渔船队转而驶向南方，穿越公海，在秘鲁与智利的专属经济区周围水域捕捞。

海洋保育组织曾指控中国在加拉巴戈斯群岛周围水域「掠夺」，主要是捕捞乌贼，因而导致这片水域的海狗、锤头双髻鲨等物种食物短缺。

© 2020 AFP