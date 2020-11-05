云南发现虾形生物化石 揭露节肢动物起源之谜

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（法新社东京5日电） 中国学者新发现一种5.2亿年前的虾形生物化石，有5只眼睛、集合多种动物形态特徵。该过渡型物种就像一座桥梁，填补物种演化间关键环节，可能有助终结节肢动物演化的长年争论。

节肢动物涵盖龙虾、螃蟹到蜘蛛与马陆等，占据当今所有动物物种约80%，特徵是身体表面有外骨骼保护。

但节肢动物的演化一直成谜，因为节肢动物的原始祖先和现代节肢动物的形态有巨大差异。

中国科学院学者在中国云南省发现一种长3�迹ㄔ�7.62公分）远古动物化石─「章氏麒麟虾」，可追溯至5.2亿年前，研究人员表示，可能是节肢动物演化的关键「缺失环结」。

和现代节肢动物一样，麒麟虾的身体分节、有坚硬的壳，脚也有关节，但它也拥有节肢动物祖先的形态构造。

首先是它的眼睛－3只较小的眼睛在头上、2只较大的眼睛在后，听起来或许很奇怪，但这和寒武纪生物「欧巴宾海蝎」（Opabinia）特有的5只眼睛特徵一致。

再来是它的两只布满细刺的尖锐前肢，这和另种被视为节肢动物祖先的生物－奇虾的特徵相似。这使学者将这种新发现的物种命名为「麒麟虾」。麒麟是中国古代传说的神兽，具有多种动物的特徵。

论文第一作者、中国科学院南京地质古生物研究所研究员曾晗说：「麒麟虾代表了达尔文进化论预言的重要过渡化石。」这篇研究昨天发表于「自然」（Nature）期刊。

曾晗补充说：「它架起了从奇虾演化到真节肢动物的中间桥梁，填补了节肢动物起源过程中关键的缺失环节，给生物进化论增添了一个强有力的化石证据。」

© 2020 AFP