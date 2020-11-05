全球新冠肺炎逾4811万确诊 逾122.6万人病殁

广告 继续浏览后续

（法新社巴黎5日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间5日11时（台湾5日晚间7时），全球至少122万6154人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎），至少4811万360例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3170万1200人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球4日通报新增8832人病殁、55万1429起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1112死）、印度（704死）与墨西哥（635死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万3734人病故、948万8276例确诊，至少374万3527人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万1106人丧生、559万25例确诊）、印度（12万4315人丧生、836万4086例确诊）、墨西哥（9万3228人丧生、94万3630例确诊）及英国（4万7742人丧生、109万9059例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有106人染疫丧命；其次依序为秘鲁（105人）、西班牙（82人）、巴西（76人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计40万6887死、1142万8321例确诊；欧洲累计29万3703死、1160万9870例确诊；美国和加拿大共计24万4070死、973万6494例确诊。

亚洲共计17万3948死、1081万2182例确诊；中东地区共计6万2597死、266万517例确诊；非洲共计4万4008死、183万3097例确诊；大洋洲共计941死、2万9884例确诊。（译者：廖禹扬/核稿：陈政一）

© 2020 AFP