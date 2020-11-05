写新猷 新墨西哥州3位联邦众议员都是有色女性

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（法新社洛杉矶4日电） 美国今年大选有多场选战打破藩篱，像是新墨西哥州，选出了全由有色女性组成的联邦众议员阵容，为全美第一州。

新墨西哥州进入联邦众议院的3位女性，包括2018年成为首批原住民国会女议员之一的哈兰（Deb Haaland），以及同是原民的赫瑞尔（Yvette Herrell），和西语裔的费南德兹（Teresa Leger Fernandez）。

在怀俄明州，共和党籍的鲁米斯（Cynthia Lummis）成为这个西部州首位赢得联邦参议院席次的女性。

怀俄明州的选举本身也缔造了历史，因为两党角逐国会议员的候选人清一色是女性，其中前副总统钱尼（Dick Cheney）之女丽兹．钱尼（Liz Cheney）赢得了联邦众议院第3任期。

在密苏里州，柯瑞．布希（Cori Bush）成为该州首位前进国会的非裔女性。

德拉瓦州、佛蒙特州，则都选出了首位公开跨性别身分的议员。

30岁的麦布莱德（Sarah McBride）在德拉瓦州参议会第一选区囊括86%选票，成为该州首位跨性别参议员。她也是美国首位公开跨性别身分的州议员、美国地位最高的跨性别官员。

在更北部一点的佛蒙特州，26岁的史莫尔（Taylor Small）则成为这一州首位跨性别的州众议会议员，她在两个选区分别获得43%和41%支持。

© 2020 AFP