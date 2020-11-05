反川普示威者砸窗户 与俄勒冈州警察对峙

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（法新社波特兰4日电） 美国选后一天，俄勒冈州的反川普团体砸破店家窗户，数以百计的州警与左翼抗议群众今晚在波特兰市中心紧张对峙，促使州长动员国民兵。

蒙诺玛郡（Multnomah County）警长办公室宣布出现暴乱，至少逮捕9人，称波特兰市中心地区「暴力四起」，再度警告可能动用弹药与催泪瓦斯。

在现场报导的法新社记者说，武装警察一致朝抗议群众挺进，但没有爆发冲突。

抗议群众稍早参加极左派与反资本主义者团体在市中心一处公园主办的和平集会，当时有人上台演讲并播放音乐。

警长办公室接近晚间8时30分时在推特发文说：「在波特兰市中心发生的群众集会仍是暴乱，请立即离开。」警长办公室稍早说，警员遭人丢掷玻璃瓶等物品。

警长办公室说：「为了维护公众安全，州长布朗（Kate Brown）依照联合司令部（Unified Command）建议，已批准动员俄勒冈国民兵，协助地方执法当局。」

聚集在波特兰河边的抗议群众，誓言保护昨天战况激烈的选举结果，并高举标语写道「统计每一张票」，以及「选举结束，继续战斗」。

一名抗议领袖高喊，「我们希望川普下台，这是我们的主要诉求」，语毕抗议群众响起欢呼声。

不过，有数名示威人士公然携带枪枝，包括步枪等，一个反种族主义与反帝国主义的标语上也有突击步枪图案，上头写着「我们不想要拜登，我们想要报复」。（译者：张晓雯/核稿：严思祺）

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