受疫情影响拖延癌症患者救治 骤增死亡风险

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（法新社巴黎4日电） 据今天发表在「英国医学期刊」的研究报告，癌症治疗延迟仅一个月就会使患者死亡风险骤增，这是2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情对其他疾病造成影响所发出的最新警讯。

英国医学期刊（British Medical Journal, BMJ）刊载的这项研究发现，即使治疗迟延一个月，就可能会使得病患增加6%至13%的死亡风险，而且等待治疗的时间越长，风险就越高。作者根据过去20年来数十份已发表的国际研究指出，这些发现值得「警惕」。

虽说治疗耽延司空见惯，但COVID-19蔓延已造成医疗体系前所未有的混乱，英国与加拿大的研究者发现，不论是手术、放疗或像是化疗等其他疗法治疗迟延，对于7种癌症患者的死亡率具有重大影响。

研究者是根据34项研究所做的统计，汇整膀胱癌、乳癌、大肠癌、直肠癌、肺癌、子宫颈癌与头颈癌的数据，总体而论，他们发现手术治疗延迟4周，增加6%至8%的致死风险。

其他疗法的迟滞甚至影响更严重，像是大肠直肠癌的全身性治疗若耽延4周，死亡风险增加13%。

许多以收治COVID-19患者为主的医疗院所，起初被迫延迟非紧急的就医，以免病患染疫。像是在英国，研究者指出，许多病情原以为可延迟10至12周安全无虞，包括所有的大肠直肠癌手术。

研究报告共同作者、伦敦大学卫生暨热带医学院（London School of Hygiene & Tropical Medicine）临床肿瘤专家及副教授阿加渥（Ajay Aggarwal）却说：「我们的研究显示，情况并非如此，而且事实上可能增加约20%的早死风险，大肠直肠癌化疗的延误期间相同，可能增加44%的死亡风险。」

研究者估算，举例而言，疫情蔓延封城期间及之后，所有乳癌患者延误手术12周，在今年内，将导致英国增加1400人死亡，美国增加6100人，加拿大与澳洲分别增加700及500人。

阿加渥指出，这项研究显示，「对于绝大多数的主要癌症与救治而言，没有『安全』的延迟治疗」。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2020 AFP