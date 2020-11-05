生涯1000胜达标 纳达尔：代表我很老了

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（法新社巴黎4日电） 西班牙猛将纳达尔今天跻身千胜俱乐部，他在巴黎大师赛第2轮险胜同胞罗培兹（Feliciano Lopez），成为继康诺斯、费德瑞、蓝道后，第4位达成生涯千胜里程碑的网球名将。

这位20座大满贯赛冠军得主近1个月前赢得生涯第13座法国公开赛冠军，今天重返法国首都巴黎似乎有点慢热，先丢掉第1盘，之后才连赶两盘，以4比6、7比6（7/5）、6比4胜出。

历来进入千胜俱乐部的网球选手以1274胜的美国名将康诺斯（Jimmy Connors）为首，「瑞士特快车」费德瑞（Roger Federer）1242胜暂居第2，第3名则是捷克传奇球星蓝道（Ivan Lendl）。

法国上周开始第2波封城，因此本届巴黎大师赛（Paris Masters）是闭门举行。纳达尔今天在空荡的伯西体育场（Bercy Arena）获胜后，大会还特别介绍他的千胜成就。

纳达尔表示：「这是个特别的时刻，我知道这是个非常特别的数字，1000。」

「我有很多东西值得自豪，生涯也有多次面临身体伤痛挑战，但每当事情不尽如人意之时，我总有继续下去的热情，心怀继续下去的谦卑。」

「这对我而言是很伟大的成就，但拿到1000胜也代表一个不好的消息，那就是你已经非常老了，因为要拥有这项成就，生涯得非常长才行。」

「不过我还是很开心。」

34岁的纳达尔还没拿过巴黎大师赛冠军，如果本周顺利夺冠，就将追平塞尔维亚名将乔科维奇（Novak Djokovic）36座大师赛冠军纪录。

他第3轮将遭遇稍早以2比6、6比4、6比2击败柯里奇（Borna Coric）的澳洲选手汤普森（Jordan Thompson）。

© 2020 AFP