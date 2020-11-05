科学家首度发现银河系快速电波爆发 确认来自磁星

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（法新社巴黎5日电） 根据4日发表的一份研究，天体物理学家首度在银河系侦测到宇宙电波瞬间爆发，并且确认电波来源，为宇宙谜团之一「快速电波爆发」（fast radio burst，FRB）注入新认识。

能量强大的快速电波爆发，是只维持短短数毫秒的猛烈电波释放，每天宇宙间可能发生多达1万次。但科学家2007年才首度侦测到这种天文现象，它的源头也一直是团谜。

快速电波爆发通常来自银河系以外的地方，然而今年4月28日，地球上有数座望远镜都侦测到银河系传来一道明亮快速电波爆发。

更重要的是，这些望远镜还能确认电波爆发来自名为SGR 1935+2154的磁星。

磁星是年轻的中子星，是宇宙中磁力最强的物体，长久以来也被怀疑是快速电波爆发最可能源头。但这回是天文学家首次能将电波源头直接追溯到一颗磁星。

美国「瞬态天文射电发射测量2 」（Survey for Transient Astronomical Radio Emission 2, STARE2）是发现这次快速电波爆发的团队之一。成员波许内克（Christopher Bochenek）表示，SGR 1935+2154的快速电波爆发在约一毫秒内释放的能量，相当于太阳电波在30秒内释放的能量。

波许内克并表示，这次快速电波爆发释出的能量，和来自银河系外的快速电波爆发能量相当，这使得银河系外快速电波爆发大多来自磁星的假设更具说服力。

© 2020 AFP