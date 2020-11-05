美国大选结果有利振兴方案 亚股全线劲扬

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（法新社香港5日电） 美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）逐步接近确定当选，加上投资人寄望美国国会很快将通过经济亟需的新一份振兴方案，亚洲股市今天收盘全线劲扬。

尽管寻求连任的美国总统川普宣称，3日举行的总统大选舞弊，并召来律师要求停止计票；但投资人未因此受影响，反而由于民主党未能横扫国会席次而受到激励。国会若由民主党完全掌控，很可能将出现加税和监管措施。

美国虽还有一些关键州的开票结果拉锯，但曾任副总统的拜登表示，他有信心会是赢家。美股三大指数昨天收盘应声大涨，以科技股为重的那斯达克指数涨幅近4%，主要因苹果（Apple）和脸书（Facebook）等科技业巨擘卖压纾解股价反弹。

随着美国议员陆续返回工作岗位，联邦参议院共和党籍领袖麦康奈（Mitch McConnel）点燃纾困案即将有解希望。他说：「我们需要再一份纾困案。期待阻碍达成新纾困案的选举热情将在选后消退，…我们有必要在年底前完成这件事。」

万达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）指出，金融市场依旧乐观看待美国大选结果，关注焦点不再是规模数兆美元的财政振兴措施，而是联邦准备理事会（Fed）是否将分担纾困责任、祭出更多货币刺激政策。

香港股市今天大涨3.3%，收在16周以来最高点；曼谷和雅加达股市收盘涨幅也超过3%。首尔、新加坡、马尼拉和吉隆坡股市全数收高逾2%，上海和雪梨股市皆收涨1.3%，台北和威灵顿股市也双双收红。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

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