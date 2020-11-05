美总统大选白宫谁主 握于这些关键州

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（法新社华盛顿4日电） 美国总统大选计票持续进行，民主党候选人拜登与总统川普的票数仍呈拉锯，最中结果这两天将取决于剩下的3到4个关键州。

拜登在宣称拿下威斯康辛与密西根两大摇摆州后，以264张选举人票领先川普214张，谁能迈过当选总统所需的270张选举人票门槛，端视内华达州、亚利桑那州、宾夕法尼亚州、乔治亚州、北卡罗来纳州等地的开票结果。

● 乔治亚州（16张选举人票）

川普得票以49.9%比48.9领先拜登。乔治亚州已完成95%的计票，但仍有很多来自亚特兰大都会区与其他人口稠密郡、较可能支持拜登的票待开出，州务卿表示预期要到4日结束前才能完成所有计票，拜登要在剩余未开出选票里囊括约6成才能逆转，也有难度。

● 内华达州（6张选举人票）

拜登49.3%比48.7%领先川普。内华达州已完成86%计票，虽然拜登只领先不到8000票，但所有投票日当天的选票已计完，只剩有利民主党的邮寄选票与临时选票待计；选务官员说，4日稍晚就能有「可观的更新」。

● 北卡罗来纳州（15张选举人票）

川普50.1%比48.7%领先拜登。北卡已完成95%的计票，拜登需在所剩选票里包办约2/3才有机会翻转，难度较大。

● 宾夕法尼亚州（20张选举人票）

川普51.4%比47.4%领先拜登。宾州已完成86%的计票，纽时的分析发现，剩余选票似有利拜登，包括费城等选票占比相对较大的人口稠密地区的选票还没开出，而拜登在费城领先50个百分点，阿勒格尼（Allegheny）与匹兹堡等地拜登也领先10个百分点，但仍有几十个挺川的小郡，票也没开完。

拜登需在所剩选票里赢超过2/3才能翻转，官员预估可能要6日前才能开完票。

© 2020 AFP