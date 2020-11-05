英国第2波防疫封锁 更多民众质疑

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（法新社伦敦5日电） 喝下这最后一杯、在快要打烊的商店前排队，或是赶着封锁前最后一次理发，英格兰5600万人今天起进入第二波防疫管制，比起第一轮封锁，有更多人质疑这严格的政策。

相关方面严峻警告，医院可能很快就会超过负荷，2019冠状病毒疾病（COVID-19）死亡病例即将达到6个月新高，英国首相强生（Boris Johnson）因而放弃最近实施的区域性局部管制，宣布英格兰全面性封锁。

民调显示，民众大致上支持在家禁足政策，但封锁令对经济造成冲击以及对心理健康的影响，各界疑虑逐渐升高。

32位保守党国会议员4日投票反对相关管制措施，这些议员虽占少数，但也有相当数量。

今年3月明媚春季时，英国进入第一波封锁，曾经获得强大支持，但随着拖长到冬季，民众生计也愈来愈绷紧，遵守防疫管制的意愿跟着削弱。

由伦敦国王学院（King's College London）对6000多名成人所作最新研究发现，有1/4受访者认为，在第一波疫情时，他们已经感染2019冠状病毒疾病。感染率远高于政府科学家的估计。

许多人在研究中陈述，他们已因此具有免疫力，可以不遵守封锁规定。

© 2020 AFP