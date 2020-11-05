防疫情卷土重来 中国禁英国和比利时非公民旅客入境

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（法新社北京5日电） 为防2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情卷土重来，中国祭出新的旅游禁令，禁止欧洲重灾区英国和比利时的非中国公民入境。

中国湖北省武汉市去年底首先传出疫情，但在北京当局祭出严格旅行限制，并对所有入境旅客实施严格的卫生防疫措施，中国疫情大致已获控制。

新型冠状病毒3月肆虐全球之际，中国关闭国界，禁止所有外国人士入境。

随着国内疫情趋缓，中国逐步放宽防疫限制，允许滞留海外者在取得大使馆特别许可、且检测结果呈阴性的情况下返国，入境后须隔离两周。

随着时序进入秋冬，欧洲疫情再拉警报，中国驻英国大使馆说，北京当局「决定暂时禁止非中国公民入境」。

中国大使馆说：「鉴于当前疫情形势，暂时禁止非中国公民入境是必要的临时措施。」

中国驻比利时大使馆网站也公布类似禁令，作为「应对当前大流行的最后手段」。

中国外交部并未立即回覆置评要求。

英国是全球疫情最严重的国家之一，迄今累计超过百万确诊病例、近4万8000人病故，目前已二度封城，以遏止疫情持续扩散。

比利时则是全球人均确诊数最高的国家，上周也已重启全国封锁隔离措施。（译者：刘文瑜/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP