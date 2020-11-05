阿联在西撒哈拉设馆 主权归属争议再起

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（法新社阿尤恩4日电） 在纷扰不断且目前由摩洛哥控制的西撒哈拉境内，阿拉伯联合大公国的总领事馆今天启用，成为首个在此设馆的阿拉伯国家。

正式启用的阿联总领事馆位于西撒哈拉北部沿岸城市阿尤恩（Laayoune），使得自去年底以来陆续派驻当地的代表团增至16个。

摩洛哥外交部长波利塔（Nasser Bourita）在开馆仪式后告诉法新社记者，阿联在此设馆强化了承认西撒哈拉地区摩洛哥认同的势头，这正获得来自国际社会越来越多支持。

波利塔又说，阿联此举并非微不足道，这是具有政治、法律、与外交意涵的举措。

西撒哈拉位于非洲大西洋沿岸，是一片狭长广袤沙漠，过去曾为西班牙殖民地，当前主权归属仍有争议。

摩洛哥目前控制该区80%领土，包含境内的磷酸盐蕴藏以及渔业捕捞水域。

不过，受到邻国阿尔及利亚支持的波利萨里欧阵线（Polisario Front）曾在1975至1991年发起独立战争，它要求就民族自决举行公民投票。

对此，摩洛哥坚称西撒哈拉是其王国不可缺少的一部分，目前已准许该区自治，但坚持保有主权。

波利萨里欧阵线认为，阿联设馆「违反国际法，是对西撒哈拉作为非自治领土法律地位的一种攻击」。

目前摩洛哥、波利萨里欧阵线、阿尔及利亚与茅利塔尼亚（Mauritania）间有关西撒哈拉的协商已停滞数月。（实习编译：张怀�u/核稿：刘学源）

© 2020 AFP