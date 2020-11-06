世卫大会下周召开 吁邀请台湾参与呼声再起

广告 继续浏览后续

（法新社日内瓦6日电） 世界卫生组织（WHO）预定下周召开世界卫生大会（WHA），呼吁世卫邀请台湾参与的呼声再起。外界忧心世卫将台湾拒于门外，恐损害2019冠状病毒疾病（COVID-19）防疫行动。

在世界上不少地区确诊和死亡病例攀升下，WHO订于9日重新召开5月被迫缩短的年度大会。

法新社报导，世卫大会预期将聚焦在国际防疫合作，但在国际防疫上一个重要的角色却无法到场。在中国施压下，台湾不但被拒于世卫组织门外，在其他许多国际组织也往往不得其门而入。

批评人士指出，台湾抗疫成绩斐然，自疫情爆发迄今仅7死和不到600起感染病例，世卫不让台湾参与没有道理。

世界医学联合会（World Medical Association）主席蒙哥马利（Frank Montgomery）昨天在致世卫组织秘书长谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的公开信中说：「COVID-19疫情证明全世界各医疗体系合作的必要性。」

「我们认为，继续将台湾的卫生代表排除在外，不得参与世卫大会，不但是怀疑台湾的真诚善意，也会产生反效果。」

台湾驻日内瓦办事处处长王良玉上周告诉法新社：「讲到疫情，我们承受不起防疫空白，但现在就有一大空白。」

世卫秘书长谭德塞过去曾表示，台湾的参与只能由成员国在「相关政府」的同意下决定，这里的相关政府指的是北京。

不过王良玉表示，世卫本身就有权邀请台湾以观察员身分与会。

路透社报导，美国驻日内瓦代表团今天发表声明，呼吁谭德塞邀请台湾参与下周举行的世界卫生大会。

声明中说：「我们鼓励世卫组织扩大努力，以使台湾能进一步与该组织进行重要的合作协调，这（邀请参加）将是朝这个方向迈出的必要一步。」

美国曾强力批评，世卫和谭德塞在处理疫情时，过于向中国靠拢，因此打算退出世卫。（译者：刘淑琴/核稿：张佑之）

© 2020 AFP