全球逾4870万例染疫确诊 至少123.5万人病故

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（法新社巴黎6日综合外电报导）法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间6日11时（台湾6日晚间7时），全球至少123万5148人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4870万7780例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3194 万5500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球5日通报新增8875人病殁、60万8869起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1226死）、印度（670死）与巴西（630死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万4944人病故、961万967例确诊，至少378万1751人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万1736人丧生、561万2319例确诊）、印度（12万4985人丧生、841万1724例确诊）、墨西哥（9万3772人丧生、94万9197例确诊）及英国（4万8120人丧生、112万3197例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有108人染疫丧命；其次依序为秘鲁（105人）、西班牙（82人）、巴西（76人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计40万8735死、1148万6896例确诊；欧洲累计29万7757死、1192万1355例确诊；美国和加拿大共计24万5325死、986万1752例确诊。

亚洲共计17万4945死、1087万9300例确诊；中东地区共计6万3207死、268万4203例确诊；非洲共计4万4238死、184万4384例确诊；大洋洲共计941死、2万9897例确诊。

© 2020 AFP