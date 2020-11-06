川普参院盟友攻击美总统大选计票结果合法性

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿5日电） 美国总统川普在联邦参议院的2名盟友今天警告，若总统选举计票结果对处境艰难的川普不利，共和党人可能否认结果的合法性。

川普毫无根据指称3日举行的总统大选舞弊，已有少数共和党人与川普立场保持距离。但共和党籍联邦参议员克鲁兹（Ted Cruz）与葛兰姆（Lindsey Graham）今天接连在福斯新闻网（Fox News）节目中力挺川普。

克鲁兹告诉节目主持人尚汉尼提（Sean Hannity）：「总统很火大，我很火大，选民也应该感到火大。」尚汉尼提的晚间节目是川普的最爱。

克鲁兹指控宾州民主党检察长曾下令宾州最大城费城（Philadelphia）持续计票「直到拜登胜选为止」。他的说法与事实不符。

克鲁兹还表示：「我们现在就必须进去里面。」他指的是投票所。

宾州官员表示，他们将继续计算3日的选票，直到每一张票都计完为止。

今年因爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，引发卫生安全疑虑，宾州通讯选票因此大增。但共和党主导的宾州州议会选前仍拒绝在投票日前开始计算已寄达的选票。

宾州最后一批计算的选票大半来自费城，预料结果对民主党总统候选人拜登（Joe Biden）有利。他只要再拿下宾州，就能入主白宫。

共和党参议员葛兰姆接受尚汉尼提访问时，被问到宾州州议会是否可能拒绝承认计票结果，并将宾州选举人票都给川普，他回答：「我认为所有选项都可以列入考虑。」

葛兰姆3日轻松在南卡罗来纳州胜选连任。他受访时说：「费城选举跟蛇一样狡诈。他们为什么把人挡在（投票所）外面？因为他们不想让人们看到他们的所作所为。」（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP