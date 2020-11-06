德警突检若干公寓和办公室 查维也纳攻击案

广告 继续浏览后续

（法新社柏林6日电） 德国警方今天表示，他们正突击搜查若干公寓和办公室，这些地点疑与日前在奥地利维也纳中区开枪滥杀民众的一名伊斯兰国（IS）支持者有关。

德国联邦刑事警察局（BKA）说，搜查地点分别位于奥斯纳布吕克（Osnabrueck）、卡塞（Kassel）及平讷贝格（Pinneberg），结果4名屋主「据信未涉入攻击案」。

但联邦刑事警察局在推特（Twitter）写道，这些地方可能与涉案凶手有关。

警局并表示，这次搜查行动是应奥地利当局要求而进行。

涉案凶手经指认，为20岁奥地利与北马其顿双重国籍者费伊祖莱（Kujtim Fejzulai）。2日傍晚他因在维也纳开枪滥射造成4人死亡，而被警方击毙。

这是奥地利数十年来第一起重大攻击案，也是首宗归咎于圣战分子的案件。奥地利警方在案发后拘捕了14人。

德国「明镜周刊」（Der Spiegel）本周稍早报导，涉案凶手曾试图前往叙利亚加入IS，期间他与德国伊斯兰激进分子有所接触。

调查线索也指向瑞士，当地检方证实，4日曾逮捕两名分别为18和24岁的瑞士人。他们因恐怖主义罪行，而成为刑事案件的侦办对象。

© 2020 AFP