涉战争罪行 科索沃总统塔其辞职面临起诉

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（法新社海牙5日电） 科索沃总统、前游击队领袖塔其（Hashim Thaci）今天在荷兰海牙（The Hague）遭到拘留；他在几小时前辞去总统职务，面临犯罪法庭起诉。

法官认定塔其与90年代塞尔维亚冲突有关，将他起诉后，52岁的塔其宣布下台以「维护总统节操」。塔其当年曾是叛军科索沃解放军（Kosovo Liberation Army ）的政治领袖。

他搭乘军机飞往荷兰前，在科索沃首都普里斯蒂纳（Pristina）记者会上表示：「我将密切配合司法。我相信真理、和解，与我们国家及社会的未来。」

法院指出，起诉书指控塔其，以及另外3名同样因谋杀、虐待、非法拘留、强迫失踪及迫害等战争罪和违反人道罪遭到拘留的嫌疑人。

法院表示，这些人被移送到位于海牙的科索沃特别分庭（Kosovo Specialist Chambers）拘留机构，将在稍后日期首度出庭。

曾任总理的塔其2016年成为总统，长久以来始终强调自己在这场战争中并未犯罪。多数科索沃人民认为，这场战争是反抗塞尔维亚压迫的正当解放斗争。

科索沃占多数的阿尔巴尼亚族人口在1998到1999年的分离主义冲突中受害甚深。这场冲突夺走1万3000人性命，直到北大西洋公约组织（NATO）发动轰炸行动，逼塞尔维亚部队撤离当地，战事才告终。

塞尔维亚军方和警察后来遭国际战争法庭定罪，但目前主导科索沃政坛的许多科索沃解放军叛军领袖，也纷纷遭控在战争期间和战后对塞尔维亚人、罗姆人（Roma）和阿尔巴尼亚反对派发动报复性攻击。（译者：李佩珊/核稿：徐睿承）

© 2020 AFP