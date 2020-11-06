美国大选结果尚未确定 日经指数收盘创1991年来最高

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（法新社东京6日电） 美国民主党总统候选人拜登在数个摇摆州胜利在望之际，总统川普在没有确切证据下指称他的大选胜利被窃走，东京股市日经225指数今天收盘创1991年来最高纪录。

日经225指数上涨219.95点或0.91%，收24325.23点，创1991年11月来最高纪录。日经225指数一周来累涨5.9%。东证股价指数今天上扬8.55点或0.52%，收1658.49点，一周来累涨5.0%。

日本东京股市今天开盘走低，回吐近期涨幅，对日圆兑美元升值做出反应。

冈三网路证券公司（Okasan Online Securities）说：「但在美国总统大选的不确定性降低后，投资人恢复逢低买进。」

丰田汽车（Toyota）上涨0.50%，收7019日圆，因丰田将全年财测上调几乎一倍，还说销售和产量从疫情中迅速恢复。

本田汽车（Honda）在收盘后才公布财报，股价上扬2.51%，收2589.5日圆。本田上调全年财测，且预测目前这个会计年度净利达3900亿日圆，高于先前估计的1650亿日圆。（译者：陈昱婷/核稿：严思祺）

© 2020 AFP