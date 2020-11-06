美选开票牛步 关键3原因剖析

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（法新社华盛顿5日电） 美国举行总统大选后开票速度缓慢，让美国和全世界都焦急难耐，每回更新票数又都以令人痛苦的龟速进行，且每次仅几千票入帐，究竟为何如此耗时？

乔治亚州选务人员史特林（Gabriel Sterling）表示：「快当然好，我们喜欢快，但我们更讲求精确。」

●疫情带动邮寄投票

害怕2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情扩散的担忧，促使许多人首度采取邮寄投票方式。

部分州收到排山倒海而来的邮寄选票，在逾1亿5000万张选票中，预料将有逾7000万张选票为邮寄选票。

要在这么短的时间内消化如此海量的邮寄选票，产生不少麻烦。

选务人员需要新式选票票纸、新的处理机器和更多空间、桌椅与人力。

受到人力与机器减缩影响的美国邮政服务，也是此次开票缓慢的瓶颈之一。

●信封与签名

处理邮寄选票的过程相当繁重。许多州的邮寄选票必须经过机器认证选民在外信封的亲笔签名与资料库中档案一致。

在选举日后寄达的选票也必须检查邮戳，以确保选票是在期限内寄出。以往，邮局不一定会为信封盖上邮戳。

许多地方有机器可以负责处理初步工作，但机器退回的选票数量相当高，必须另外经由人工检视。

●法律与技术障碍

许多其他问题也拖慢计票速度。南卡罗来纳州有一郡出现印刷错误，导致机器无法读票，只得透过人工方式检视1万4600张选票。

而且，每张选票上的候选人不仅只有总统与副总统候选人，还有国会、州、地方政府、警察首长、法官，甚至法医候选人需要选取。

匹兹堡（Pittsburgh）所在的宾州阿勒格尼郡（Allegheny County）约3万张选票有问题，必须暂停人工计票。

川普阵营和共和党也在几个州寻求暂停计票、重新验票，并在数州法院兴讼，寻求法院判决选票无效，企图拖慢开票速度，以期情势转为对他们有利。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

© 2020 AFP