全球疫情逾4931万确诊 至少124.3万人病故

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（法新社巴黎7日电） 法新社汇整官方数据显示，截至格林威治标准时间7日11时（台湾7日晚间7时），全球至少124万3513人死于2019冠状病毒疾病（COVID-19），至少4931万6540例确诊。

疫情从去年12月在中国爆发，迄今全球至少有3221万5500人被认为已康复。

法新社搜集各国当局和世界卫生组织（WHO）提供的数据做出统计，但这恐怕只是实际感染总数的一部分，因为许多国家只检测有症状或症状最严重的病例。

全球5日通报新增9018人病殁、61万768起确诊病例。根据通报数据，新增病殁人数最多国家依序为美国（1149死）、法国（828死）与印度（577死）。

美国仍是疫情最严重国家，累计23万6099人病故、973万9897例确诊，至少381万791人已康复。

其他疫情严重国家还包括巴西（16万2015人丧生、563万1181例确诊）、印度（12万5562人丧生、846万2080例确诊）、墨西哥（9万4323人丧生、95万5128例确诊）及英国（4万8475人丧生、114万6484例确诊）。

依照染疫死亡人数占人口比例，比利时是死亡率最高国家，每10万人就有110人染疫丧命；其次依序为秘鲁（105人）、西班牙（83人）、巴西（76人）。

从区域来看，拉丁美洲和加勒比海地区累计41万353死、1154万3865例确诊；欧洲累计30万1666死、1223万4059例确诊；美国和加拿大共计24万6524死、999万3615例确诊。

亚洲共计17万5761死、1095万295例确诊；中东地区共计6万3808死、270万8942例确诊；非洲共计4万4460死、185万5858例确诊；大洋洲共计941死、2万9910例确诊。（译者：曹宇帆）

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