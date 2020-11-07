邮寄选票不利川普 共和党诉请最高院停计晚到票

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（法新社华盛顿6日电） 美国总统大选邮寄选票陆续开出，民主党候选人拜登选情由黑翻红，让川普连任出现重大变数，宾州的共和党人士今天诉请联邦最高法院，下令停止计入该州晚到的邮寄选票。

美国有线电视新闻网（CNN）网站显示，拜登（JoeBiden）以253张选举人票，领先川普的213张票，如果拜登拿下宾州赢得20张选举人票，就能超越270张门槛当选总统。

法新社报导，此时共和党使出最后一招，诉请法院下紧急禁制令，要求冻结处理在3日选举日后才送达宾州计票中心的邮寄选票。多数人认为那些选票有利于拜登；共和党主张那些选票应视为不合格。

共和党诉请法院下令宾州选举官员扣押所有在3日后才收到的选票，且不要对那些选票有任何动作。

请愿书指出，共和党可以要求法院重新审查，有关大选前共和党对宾州政府决定接受晚到的邮寄选票所提出的异议。

他们说：「鉴于2020年11月3日的大选结果，宾州的投票很可能决定下一任美国总统。」

「目前不确定是否所有67郡选举委员会都会把晚到的邮寄选票分开处理。」

共和党人数个月来一直不断努力争取，但宾州最终决定以11月3日邮戳为凭，只要选票是在选举日后3天内，也就是最晚6日寄达，就会纳入计票。

© 2020 AFP