华府跌宕起伏数十载 拜登终登上白宫大位

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（法新社华盛顿7日综合外电报导）77岁的拜登（Joe Biden）击败现任总统川普，当选美国总统，即将入主白宫。过去数十年来拜登坚守政治生涯，在华府时起时落，今天终于登上颠峰。

●30岁当选联邦参议员

年轻时期的拜登，在德拉瓦州（Delaware）耕耘基层政治，1972年选举，年仅30岁的他让专家跌破眼镜，击败了共和党一名大老级参议员，取而代之。

但几星期之后，拜登的妻女在一场车祸中丧生，他曾经想过辞职来照顾受伤的两个儿子，但后来他接受劝告留了下来，并在1973年1月5日宣誓就职。此后，拜登连续当选连任联邦参议员，直到2008年。

●曾因巴士政策遭贺锦丽批评

拜登在70年代曾经反对「巴士政策」（busing），这是推动共同教育的计画，目的是让黑人儿童乘坐校车到白人地区的学校上学。

今年民主党提名总统候选人的初选中，联邦参议员贺锦丽（Kamala Harris）还针对此事攻击拜登当时的立场；不过，拜登后来还是选择贺锦丽作他的竞选伙伴。

●初次参加总统选举民主党内初选挫败

1987年，拜登首度参加总统选举民主党内初选，他以40岁型男形象，在民主党内许多竞争者中相形突出，成为受欢迎的宠儿。

之后由于拜登对自己过去一连串夸大其词，加上竞选演讲稿部分段落涉及剽窃丑闻，因此尴尬地败阵下来。

●女权与法案

1991年大法官被提名人汤玛斯（Clarence Thomas）在参议院任命听证会上，年轻女教授希尔（Anita Hill）出面指控汤玛斯性骚扰。而听证会主持大权正是握在司法委员会主席拜登手中。

在电视转播的听证会中，希尔面对全数是白人男性的委员会委员，希尔在现场遭到钜细靡遗的拷问，这景象让许多人感到震惊。

拜登随后表示道歉；3年之后，他起草并监督立法，他曾形容「反妇女暴力法」（Violence Against Women Act）是他「最感骄傲的立法成就」。

●美国对伊拉克战争

2002年，拜登时任联邦参议院外交委员会主席，在举行听证会之后，他投票支持对伊拉克发动战争，当时听证会中许多证人错误暗示海珊（Saddam Hussein）政权持有大规模毁灭性武器。

他曾经再次表示，事后看来，他当时立场是个错误。

●欧巴马的副手

在2008年全球金融危机中，欧巴马竞选总统，选择拜登作为副总统搭档。欧巴马在2009年1月宣誓就任总统，拜登随他进入白宫。

拜登大可于2016年竞选总统，但由于他的长子波伊（Beau）甫罹患脑癌病逝，因此未参选。而他与欧巴马一直维持着亲密盟友关系。

●登上白宫大位

拜登2019年对川普宣战，最终赢得胜利。

在初期经历艰困之战后，拜登获得非裔美国人的支持而声势大起，赢得民主党提名，成为总统候选人。

接下来与川普对战，选战在2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情期间展开，这样的选战是前所未见的，而他最终当选了美国总统，川普连任失败。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP