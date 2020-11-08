「嘿，川普…你被开除了！」拜登支持者庆祝胜选

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（法新社华盛顿7日电） 这里到那里，街头到巷尾，开心拜登当选总统的美国人今天拥上街头，以跳舞、按鸣喇叭、唱歌的方式表达喜悦，因为经历川普治下混乱的4年后，这一天他们等了好久好久。

历经4天来让人紧张万分的计票之后，新闻报导今天宣布拜登（Joe Biden）当选时，支持者同声欢呼，有人在白宫外对川普道「再见」，有人则到了川普出身、但非常支持民主党的纽约，聚集川普大楼（Trump Tower）外欢庆，洛杉矶街头也有不少人跳舞庆祝。

川普上午又发推特宣称选举舞弊，但那浇不熄华府人的兴奋之情，驾驶人按鸣喇叭，民众敲打锅子，用各种方式欢庆。

24岁的软体工程师纽金特（Jack Nugent）来到距白宫不远处，最近才改名为「黑人的命也是命广场」（Black Lives Matter Plaza）的区块，他说：「我是来这里庆祝的。」

「我真的很高兴结果是这样，我等这一天已经等好几年了。」

而在华府，庆祝的民众各族裔、各年龄层都有，就和华府本身的人口组成一样，而对那些自认遭川普边缘化的一群人而言，这更是宣泄情感的时刻，同性恋、双性恋、跨性别（LGBT）和「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）等运动的旗帜在各处飘扬。

扩音机里传出音乐声，群众齐声唱着歌，还有人随着歌声曲调，拿川普在实境节目「谁是接班人」（The Apprentice）里的名言来取笑：「嘿，川普…你被开除了！」

28岁的康崔拉斯（Rafael Contreras）表示：「我是委内瑞拉人，但我住在这里10年了，所以这对我意义重大。」

「我想，这是这个国家有更好未来的希望，对过去4年来认为自己不受欢迎、觉得被这个国家拒于门外的移民而言，更是如此。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP