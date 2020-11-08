墨西哥总统：现在恭喜拜登还太早

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（法新社墨西哥市7日电） 正当许多国家相继祝贺美国民主党候选人拜登胜选之际，墨西哥总统罗培兹欧布拉多今天说，现在恭喜拜登还太早，等美国大选「所有法律问题」都解决了之后再说。

罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）告诉记者：「我们不想太轻率。我们不要轻易采取行动，我们必须尊重人民的自决和权利。」

他说：「我们与两位候选人关系都很良好。」

罗培兹欧布拉多说：「 川普总统一直非常尊重我们，我们达成了很棒的协议。他从未干预且尊重我们，我们很感谢他。」

美国媒体纷纷宣布拜登（Joe Biden）成为白宫新主人，川普竞选连任阵营已表明川普将拒绝让步，并誓言将提出法律诉讼，要翻转选举结果。

共和党籍的现任总统川普在2016年竞选活动中，替墨西哥移民贴上了「强暴犯」和毒贩的标签，还矢言要在美墨边界筑高墙，引发众怒。

尽管如此，罗培兹欧布拉多仍与川普维持友好关系，更在今年7月的上任后首次海外出访行程访问华府。

除了罗培兹欧布拉多，巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）至今也对拜登胜选的结果保持沉默，与他国领袖纷纷送上祝贺形成强烈对比。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

© 2020 AFP