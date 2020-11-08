川普成为美国少数连任失败总统 输在全国支持率

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（法新社华盛顿8日电） 美国总统大选由民主党候选人拜登胜出，现任总统川普成为二战以来美国第3位竞选连任失败的总统。专家分析，川普未能掌握在位优势打赢选战，问题在于他的全国支持率不够高。

川普加入卡特（Jimmy Carter）和老布希（George H.W. Bush）行列，成为第二次世界大战以来少数竞选连任失败的美国总统。

乔治华盛顿大学（George Washington University）政治历史学家达勒克（Matt Dallek）指出，在位总统败选之所以罕见，原因是执政者通常能利用高位改变舆论风向，让情势对自己有利。

川普在竞选期间，不仅搭乘空军一号专机全美走透透造势，还坚持在提供美国民众的1亿5000万美元（约新台币43亿元）疫情纾困支票上签字，更在白宫发表他的共和党全国代表大会（Republican National Convention）演说。

川普种种行为，引发外界指控他违反限制总统利用联邦政府从事政治活动的「海契法」（Hatch Act）。

达勒克表示，美国在位总统「掌握白宫所有工具，包括行政权、椭圆形办公室、空军一号。这些都是可供他们运用的权力象徵。」换句话说，白宫提供竞选连任的总统「单一现代最强大主场优势」。

川普是美国史上首位从未担任过民选职位或军事领袖的总统，当选前美国民众较熟悉他的电视名人身分。

川普也是美国首位在盖洛普（Gallup）民调中支持率从未跨过50%的总统，许多民众不满他对新冠肺炎（Covid-19，2019冠状病毒疾病）疫情处理方式，也不喜欢他粗暴的言论和持续不断的个人丑闻。

反观同样竞选连任失败的老布希，因曾在1991年带领美国打波斯湾战争（Gulf War），使他的支持率一度高达近90%。

达勒克表示，川普与老布希及卡特的差别，在于后两者未能取得党内团结。老布希和卡特寻求连任时，都在党内初选遭遇挑战，使得他们在全国竞选时声势受影响。

反之，川普现在几乎称霸整个共和党。达勒克说：「川普的挑战者真的得到共和党外才有机会。」

川普落选却又在共和党内势力庞大，因此坊间已开始揣测，他是否会接下更不寻常的挑战，寻求4年后再度当选总统。

美国历史上只有一位总统成功办到，那就是1892年报仇4年前败选、二度当选的民主党总统克里夫兰（Grover Cleveland）。（译者：张正芊/核稿：陈政一）

© 2020 AFP