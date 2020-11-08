川普连任失利 离开白宫后下一步为何？

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（法新社华盛顿7日电） 媒体今天纷纷预测美国民主党总统候选人拜登胜选已成定局，当下连任失利的总统川普正在打高尔夫球。如果川普愿意，很快他就能花更多时间与小白球为伍。但川普还能做些什么？

● 销声匿迹绝非选项

传统上美国总统在离开白宫后多半不公开置喙政务，而是投入撰写回忆录，偶尔参加慈善活动。但川普不变的喜好就是站在镁光灯下，没多少人预期这位独特的美国总统会循前人往例。

川普将失去进入白宫的钥匙，但他仍能登入推特（Twitter），用手指对共和党发挥有力影响。

● 再战2024？

川普至今拒绝接受败选，并毫无根据地宣称出现大规模舞弊行为。

若干盟友已表示他计划2024年再战白宫。在美国历任总统中，只有克里夫兰（Grover Cleveland）任期不连续，于1888年败选后又于1892年夺胜。

前白宫幕僚长穆瓦尼（Mick Mulvaney）表示，川普「不喜欢输」。穆瓦尼告诉一家爱尔兰智库：「我预期总统（川普）会继续涉入政治，我绝对会把他列入2024年可能的候选人名单。他74岁，精力非常旺盛。」

川普的孩子则清楚要求共和党人继续忠于川普。小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）5日就上推特发酸文：「『有望成为2024共和党候选人』的人，几乎全都没动作，真是太棒了。』

小唐纳点名共和党籍联邦参议员葛兰姆（Lindsey Graham）。几小时后，葛兰姆就在川普最爱的福斯新闻（Fox News）节目上，承诺出钱帮川普打法律诉讼，并在无根据的情况下，再度指控选举过程违法。

● 川普电视台？

结过3次婚、生于纽约的川普是饭店开发商兼电视名人。他毫不掩饰自己向往入主白宫前的安逸。

川普在密西根州大急流城（Grand Rapids）的最后造势集会上说：「我以前的生活很好，棒透了。」

川普能过上那种生活，靠的是用自己的名字赚钱。根据前私人律师柯恩（Michael Cohen），川普2016年把选总统当成「宣传品牌的机会」，结果他意外胜选。

川普曾历经一连串破产，2000年代靠主持电视实境节目「谁是接班人」（The Apprentice）重新打响名号。

随着川普对福斯新闻的抱怨与日俱增，并指控这个助他崛起的频道不够右派，他已暗示打算建立「川普电视台」（Trump TV）。川普曾推文：「（观众）现在想要别的选择，我也是！」

没人能否认川普能言善道的功力。他在无数场集会运用意识流手法，从阴谋论带到笑话和恼人小事，像是他热爱批评浴室水龙头水压太弱，吸引了大批群众定睛关注。

而且川普若要开设电视台，已有现成媒介可用，也就是公开支持他的「一个美国新闻网」（One America News Network, OANN）与NewsMax TV。现在这两家媒体还是小虾米，若川普加以收购，就可能变成大鲸鱼。

● 坐牢？

未来川普被严重司法问题纠缠的可能性也不低。

纽约检方已在调查川普支付封口费给一名情色女星、他混乱复杂的商业交易和谜样的会计操作。还有强暴与性侵指控等旧案等着他。

贵为总统时川普大致上可享司法豁免权。一些人还猜测他可能再度挑战常规，尝试预先特赦自己。

川普亲信中已有8人因2016年「通俄门」等案被依重罪起诉或判刑入狱，包括他的竞选总干事、律师和国安顾问。

● 放下一切旅行去？

又或者，川普会想摆脱一切。

这个想法听起来难以置信，但川普有过一些暗示。6月他曾在白宫思考与名模出身的妻子梅兰妮亚（Melania Trump）一同坐上露营车，来场公路旅行。

川普也曾在宾州造势集会演说中停下来，以不那么浪漫但同样真诚的心态，夸奖一辆辆停好的卡车。

川普说：「很棒的卡车。你认为我能跳上其中一台开走吗？我想这么做，开车离开这里，离开这一切。」

© 2020 AFP