忧奥地利枪击掀仇恨情绪 当地穆斯林人人自危

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（法新社维也纳8日电） 奥地利首都维也纳2日滥杀枪击案事发当时，23岁青年霍斯纳（Osama Abu El Hosna）英雄式冒死救下一名警察，而他自己也处于枪眼下。

尽管霍斯纳的英勇获得赞扬，其他穆斯林却说害怕走在街上，担心枪击事件将导致维也纳这个他们称为家的地方，更强烈抵制穆斯林社区。

2日枪击案是由伊斯兰国（IS）支持者费伊祖莱（Kujtim Fejzulai）所犯下，他先前因在叙利亚试图加入伊斯兰国而被定罪并入狱服刑。

霍斯纳自己的经历，证明了奥地利社会许多角落浮现的伊斯兰恐惧。而当地右翼政治人物一直利用这种恐惧情绪，��动社会大众。

根据萨尔斯堡大学（University of Salzburg）2019年的研究报告，在多数人口为天主教徒的奥地利，有半数民众认为不该容忍清真寺存在，并对穆斯林存有负面观感。

穆斯林占奥地利人口8%，是欧洲联盟国家中比例相对较高的国家之一。

奥地利右翼自由党（FPOe）公开利用伊斯兰恐惧症和种族主义者意象，包括在2017年底至2019年5月加入联合政府执政期间也是如此。

根据非政府组织Dokustelle团体的资料，以穆斯林为目标的事件，从2017年发生的309件，增至2019年的1051件。

这个团体专门记录针对穆斯林的骚扰和种族歧视事件，他们同时报告，在维也纳枪击案发生后，反穆斯林事件增加，包括建筑物遭污损涂上辱骂言语。

Dokustelle创办人亚当（Elif Adam）表示：「有许多妇女拨打我们的电话求助，说太害怕而不敢外出，因为戴上头巾就遭到骚扰。」

至于霍斯纳，他枪击事件当天用身上灰色衬衫帮受到枪伤的员警止血，并把员警拖到救护车上，救了员警一命。

他跟枪手说明自己身分，还说现场有其他穆斯林，试图用阿拉伯语说服枪手停止攻击。

他的举动获得赞扬，但他对歧视并不陌生。他曾因为与已故盖达领袖宾拉登同名，都叫「欧萨玛」而被霸凌到辞去水电工的工作。

他与家人存钱在维也纳车程1小时外的魏肯多夫（Weikendorf）买房，也被当地市长以「伊斯兰与西方世界文化不同」而拒绝。打了1年官司最后虽买到手，最终却因害怕与不接受他们的人住在同一社区，而将房子租出去，一家人继续在维也纳租公寓。（译者：纪锦玲）

© 2020 AFP