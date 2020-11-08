我们没输！川普支持者抗议控舞弊

广告 继续浏览后续

（法新社凤凰城7日电） 拜登（Joe Biden）当选美国总统的消息传出后，全美多座城市民众欢欣鼓舞，但仍有不少川普的死忠支持者拒认结果，指控选举舞弊和阴谋论。

在包括凤凰城、费城、亚特兰大等城市，都可看到川普支持者走上街头，反覆宣称川普没有根据的指控：拜登靠舞弊当选。

这些抗议群众戴着川普的红色帽子，高举「停止偷窃」的标语，挥舞美国国旗或川普「让美国继续伟大」的旗帜，对曾参加或收看川普造势活动的人而言，这场景似曾相似。

数以百计人聚集在位于凤凰城的亚利桑那州议会大楼外，其中77岁的退休女士麦卡伦（Donna McCollum）说：「我觉得他们太猴急了，是由选举人团决定，又还没有决定，况且又充斥舞弊，需要重来一次或重新计票。」

「看看这里这么多人，拜登没理由会赢得亚利桑那州。」

在宾州最大城费城，约40名川普支持者聚集一间正在计票的会议中心外播放摇滚乐，以及川普造势活动必备的YMCA、「天佑美国」（God Bless the U.S.A.）等歌曲。一旁的拜登支持者则开心地随着音乐起舞。

57岁从事销售业的佩吉特（Steve Padgett）说：「这是这场选举舞弊的源头，我觉得应该来到这里。」

52岁的行政人员罗汤诺（Sophia Rotunno）则说：「我有信心我们的总统确实赢得了一场公平的选举，但民主党人现在不允许有场公平的选举，所以我觉得应该上法庭。」 （译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP