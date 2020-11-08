打破最高天花板 贺锦丽成美国首位女性副元首

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（法新社华盛顿7日电） 贺锦丽今天打破世界最高玻璃天花板，成为美国史上第一位女性副总统，这不仅写下历史新页，并且被视为有助终结现任总统川普治理下美国社会的纷扰。

贺锦丽曾任加州首位非裔检察长，也是首位获选进入联邦参议院殿堂的南亚裔女性参议员，她复制这样的开拓者模式，成功打进3日的总统大选选战。

56岁的贺锦丽当选副总统，距离领导美国仅一步之遥，也已准备好踏上取得终极大奖的垫脚石。

由于77岁的拜登预料只会担任一任总统，因此拜登4年后卸任时，贺锦丽可望获民主党提名总统候选人，这将给贺锦丽写下更多历史纪录的机会－－成为美国史上第一位女性总统。

美国新闻媒体今天依据各州选举结果宣布拜登与贺锦丽当选后，贺锦丽在社群媒体推特（Twitter）写下：「这场选举绝不仅是乔．拜登与我个人的事，而是攸关美国精神以及我们捍卫美国精神的意志。前头还有很多事要做，让我们开始工作！」

贺锦丽8月被选中成为拜登搭档后，不仅炮轰川普处理2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情漫无章法，也为了种族歧视、经济问题与川普对移民的镇压等事抨击川普。

贺锦丽的父母分别为牙买加与印度移民，他们与贺锦丽自己的人生故事某方面来说体现了美国梦。

贺锦丽担任检察长的资历也有助她与时任德拉瓦州检察长的拜登已故长子波伊（Beau）交好。波伊2015年因脑癌离世，享年46岁。

贺锦丽首度以竞选搭档身分与拜登连袂亮相时，拜登曾说：「我知道波伊有多么敬重贺锦丽与她的工作，老实说，在我做决定（副手人选）时，这点对我来说甚为重要。」（译者：李佩珊/核稿：陈正杰）

© 2020 AFP