拜登就职百日计画 拟翻转川普环保、移民政策

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（法新社华盛顿7日电） 从打击2019冠状病毒疾病（COVID-19）、重新加入巴黎气候协定到移民政策改革，笃定当选美国总统的拜登（Joe Biden）上台后，将大刀阔斧改革川普总统的多项政策。

对于上任百日目标，拜登选前即表示，「我们有诺大挑战来修复他（总统川普）造成的伤害」。

以下为法新社整理出的拜登上任百日可能的施政重点：

● 抗疫措施

美国为全球疫情最严重国家，确诊破980万例，病故人数超过23万。拜登表示，他走马上任后，全国性策略会立即到位，让国家在控制病毒上取得上风，终结疫情危机。

这意味着全国性「口罩令」、大范围公费病毒检测计画、推升美国医疗设备制造，且疫苗一旦问世「无论有无健保，人人都可免费施打」。

拜登也指控川普扯自己公卫专家的后腿，说他上台后，会让备受敬重的美国国家过敏与传染病研究院院长佛奇（Anthony Fauci）续留白宫抗疫小组。

拜登还说将让专家团队畅所欲言，并取消川普7月启动的退出世界卫生组织（WHO）程序。

● 振兴经济

有效重启经济是另一项拜登表示会马上处理的施政重点。

民主党籍的拜登将借重他在游说两党人士的经验，来要求国会同意一项大规模疫情纾困方案，用以协助入不敷出的家庭和备受冲击的小型企业。

拜登7月时即提出「重建美好未来」（Build Back Better）策略，这项7000亿美元蓝图放眼创造数百万个工作机会，并透过向美国最富人口和主要企业增税来取得相关财源。

拜登同时承诺会砸重金投资再生能源。

● 重新加入气候协定

拜登多年来一直鼓吹采取全面性行动来打击气候变迁，尤其是美国近年来飓风、野火肆虐愈加频繁。

拜登第一次与川普进行总统选举辩论时表示，上台第一要务是重返川普于2017年退出的巴黎气候协定。

拜登表示将召集全球污染大国齐开气候峰会，「说服」他们做出更远大承诺来减少碳排。

拜登提出的2兆美元（约新台币57兆元）气候变迁计画中，包括「干净能源革命」，要在2050年之前达到净零碳排经济目标。

他同时承诺会尽速推翻川普松绑环保管制规定的作法。

● 司法改革

拜登承诺会尽速指派跨党派全国委员会，在180天内研究民主党人口中「失控」的司法体系、提出改革方案。

拜登曾说，他并「不喜欢」把联邦最高法院席次从目前9席再往上增设的想法。

然而，其他民主党人清楚表达偏好走这一步，用以抗衡川普于任内指派3位大法官后，让美国最高法院形成保守派6比3多数优势。

● 无证移民的公民之路

拜登选前承诺，若当选将大刀阔斧改革移民政策。

他已宣布将立即成立联邦任务小组，让川普政府在美墨边界拆散的500多名儿童得以和父母团聚。

拜登也将取消川普对数个以穆斯林为主国家人民下达的入美禁令。

他较为争议的一步，会是对美国境内数以百万计的无证移民采取的行动。

拜登10月22日与川普进行最后一次总统选举辩论时说：「上任百日之内，我将向美国国会递交计画，让1100万无证移民走向公民之路。」

他同时承诺，让随着父母非法入美的未成年孩童，也就是人数约70万的「追梦人」续留美国、取得公民身分。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

© 2020 AFP