拜登有望改变中东政策 料将重塑美以巴关系

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（法新社耶路撒冷7日电） 专家指出，美国民主党总统候选人拜登（Joe Biden）胜出，标志着以色列总理尼坦雅胡的一大挫败，但可能促使美国与巴勒斯坦间重新交往。

法新社报导，尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是美国总统川普的坚定盟友。他称川普是以色列有史以来在白宫的最坚强盟友，川普则推动令尼坦雅胡右翼基本盘感到满意的政策。

川普单方面退出2015年签定的伊朗核子协议，并且承认耶路撒冷为以色列「不可分割」的首都。伊朗核子协议是由德黑兰当局与世界强权签定，尼坦雅胡痛恨这项协议。

川普也承认以色列拥有戈兰高地（Golan Heights）主权，并且避免批评以国在约旦河西岸（West Bank）占领区的屯垦行动。

智库以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）在美国大选前所做民调显示，63%的以色列人希望川普赢得第二任期。

拜登预计将扭转川普的大部分政策，他曾经表示，反对约旦河西岸的屯垦建设。这项立场符合国际共识，即约旦河西岸占领区的犹太社区违反国际法。

但拜登也与以色列关系匪浅。他遵照美国数十年来的政策，向来直言不讳支持以国。拜登在2012年美国大选副总统辩论会上声称，他与尼坦雅胡已是「39年的朋友」。

前以色列驻美大使奥伦（Michael Oren）提及，拜登与尼坦雅胡确有「真正友谊」，但他相信若美国新政府试图恢复欧巴马时期达成的伊朗核子协议，拜登与以色列的摩擦将会加剧。他认为，伊朗核子协议恢复的可能性「非常高」。

尼坦雅胡已恭贺拜登胜选，并称他是「以色列的重要朋友」。他推文写道：「我期待与你们两位（拜登与竞选副手贺锦丽（Kamala Harris））合作，进一步强化美国与以色列的特殊联盟关系。」

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）今天发表声明，恭贺拜登与贺锦丽胜选。他呼吁美国新政府「强化巴勒斯坦及美国的关系」，并且谋求中东的「和平、稳定及安全」。

© 2020 AFP