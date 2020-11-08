拜登赢得美国大选 体坛明星发声庆祝

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（法新社洛杉矶7日电） 美国体坛明星今天纷纷发声庆祝民主党候选人拜登成为第46位美国总统，表示拜登胜选让他们在经历总统川普统治下动荡的4年后，恢复对民主的信心。

美国媒体密切关注宾州等关键摇摆州计票过程，并宣布拜登（Joe Biden）为赢家后，美国职篮NBA球员詹姆斯（LeBron James）、传奇球星魔术强森（Magic Johnson）、美国女子足球员拉皮诺（Megan Rapinoe）都上社群媒体发表感想。

詹姆斯在自己的推特（Twitter）页面推文感谢宾州费城，呼吁大家一同庆祝。

过去4年来，川普屡次与美国运动员发生争执，尤其是詹姆斯。詹姆斯在选前呼吁非裔美国人出面投票。

川普也批评运动员在赛前演奏美国国歌时，跪地抗议种族不公与警察施暴。

费城76人中锋恩比德（Joel Embiid）用大写字来表达对美国民主的信心，他在推特写道：「美国『相信程序』并获得回报。」

篮球名人堂成员魔术强森是美国职棒大联盟MLB洛杉矶道奇和NBA洛杉矶湖人队的股东，两支球队过去几周分别拿下世界大赛冠军和总冠军。

魔术强森写道：「今天我完成三连胜：湖人、道奇，以及拜登和（副总统当选人）贺锦丽（Kamala Harris）！过去这30天太棒了！」

美国球星劳瑞（Kyle Lowry）人在加拿大为NBA多伦多暴龙队效力，他很高兴自己的一票能帮助创造改变。劳瑞表示：「你的选票有价值！」

女子世界杯足球赛冠军球星拉皮诺向来不吝批评川普，她感谢非裔女性帮助拜登进驻白宫。拉皮诺写道：「黑人女性，谢谢你们。」

© 2020 AFP